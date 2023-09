Impératif de faire preuve de vigilance afin de détecter tout changement de la situation épidémique

Le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné vendredi l’impératif de faire preuve de vigilance et de surveiller tout changement de la situation épidémique en relation avec le coronavirus en Tunisie tout en poursuivant les campagnes de sensibilisation pour se protéger.

Mrabet a affirmé lors de la réunion périodique avec les différentes structures du ministère concernées par le suivi de la situation épidémique et la préparation des opérations de vaccination contre la grippe saisonnière et le coronavirus, la nécessité de favoriser les vaccins notamment en cette période de l’année. Il s’agit également de veiller à établir une étroite coordination avec les différents intervenants afin de rapprocher ces prestations sanitaires aux citoyens.

