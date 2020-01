Le président de l’UTICA Samir Majoul a souligné l’impératif de former un gouvernement composé des meilleures compétences tunisiennes ayant un rayonnement national et international.

Au cours d’une rencontre tenue, vendredi au palais de Carthage, avec le Président de la République Kais Saied et consacrée au processus de formation du gouvernement, il a appelé à la formation d’un gouvernement composé de ” compétences indépendantes des partis politiques “, souligne la Présidence de la République sur sa page officielle Facebook.

Majoul a, également, réaffirmé la volonté de la centrale patronale de poursuivre les investissements, renforcer l’économie nationale et appuyer les efforts de l’état visant à promouvoir le développement régional et la création d’emplois.

” Cette réunion coïncide avec la célébration du 73e anniversaire de l’UTICA “, a encore affirmé le président de la centrale patronale.