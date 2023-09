UE-Tunisie : Renforcer les échanges commerciaux des produits agricoles

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a souligné l’impératif d’intensifier les efforts pour renforcer les échanges commerciaux notamment de l’huile d’olive à travers la mise en place d’une gouvernance du système d’échanges commerciaux des produits agricoles dans un avenir proche.

Lors de son entretien vendredi avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche au siège du département, il a réitéré la disposition de l’Union européenne de poursuivre la coopération avec la Tunisie pour soutenir et développer le secteur agricole, selon un communiqué publié par le ministère.

De son côté, le ministre a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération internationale et la diplomatie économique avec ses partenaires et amis, tels que l’Union européenne, pour impulser le secteur agricole notamment en favorisant les échanges commerciaux et en développant les exportations de produits agricoles vers l’Union européenne, et en oeuvrant à l’augmentation du quota annuel alloué à l’exportation de l’huile d’olive, cette année, afin d’assurer la pérennité du système et le soutien des agriculteurs, sutout les petits agriculteurs, face à l’impact de sécheresse, selon la même source.

La réunion a porté sur la situation actuelle du secteur agricole en Tunisie et les défis de l’étape actuelle à la lumière des changements climatiques et de la rareté de l’eau et de leurs impacts sur la sécurité alimentaire et hydrique et sur l’économie nationale.

