Important déploiement de police aux alentours du Parlement, des journalistes interdits d’y accéder

Un grand déploiement policier a été observé, ce lundi, à proximité du Parlement à l’ouverture de la séance inaugurale de la nouvelle législature. Un périmètre de sécurité a été établi et plusieurs voitures de patrouilles étaient visibles dans le secteur.

Des blindé étaient, également, positionnés près de la clôture du parlement, a constaté la journaliste de l’agence TAP, présente sur les lieux.

Des journalistes locaux ainsi que des correspondants de médias étrangers et internationaux se sont rassemblés devant le siège parlement après avoir été empêchés de couvrir la séance, leurs noms ne figurant pas sur la liste des journalistes affectés, selon les agents de sécurité.

Seuls les journalistes de médias publics locaux, la télévision nationale, la radio tunisienne et l’Agence Tunis Afrique-Presse (TAP), ont été autorisés à accéder à l’hémicycle.

Des journalistes et photojournalistes, dont Yassine Bahri, membre du syndicat national des journalistes tunisiens, et Hedi Tarchouni, secrétaire général de la fédération générale des médias, ont exprimé leur soutien à leurs collègues interdits d’accéder au parlement.

» Il s’agit d’une pratique d’exclusion injustifiée et d’un pas en arrière dans le domaine de la liberté de presse et du droit d’accès à l’information « , ont -il fustigé appelant à autoriser tous les médias locaux et internationaux à pratiquer leur droit et devoir professionnel.

