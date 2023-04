Impulsion de la coopération entre la Tunisie et la Banque Mondiale au cours de la prochaine période

La coopération financière et technique et la volonté commune d’impulser davantage cette coopération au cours de la prochaine période, surtout dans les domaines de la protection sociale, du développement des PME et des énergies renouvelables, ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’économie et de la planification, Samir Saied et le vice-président de la Banque Mondiale chargé de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient, Farid Belhaj à Washington.

L’entretien s’est déroulé en marge des réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se sont déroulées du 11 au 14 avril, à Washington, selon un communiqué du département de l’économie publié dimanche.

Les deux parties ont aussi, discuté des moyens susceptibles de renforcer la capacité à faire face aux changements climatiques et à réaliser la sécurité alimentaire. Elles ont évoqué à cette occasion les moyens permettant de renforcer et d’élargir la coopération dans le domaine de la protection sociale pour englober le programme d’autonomisation économique lancé par le gouvernement depuis plusieurs années.

L’accent a été mis, dans ce sens, sur l’aptitude de ce programme à contribuer à fournir les mécanismes adéquats au profit des catégories nécessiteuses qui n’ont pas de sources de revenus, afin d’améliorer leurs conditions de vie et leur pouvoir d’achat , en leurs permettant de réaliser des petits projets.

Saied a indiqué que ce programme, en plus d’autres programmes prévus, s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement visant à garantir l’équilibre entre l’essor économique et la stabilité sociale particulièrement en ce qui concerne la révision du système des subventions.

Pour ce qui est de l’impulsion des PME, le ministre a salué le soutien de la Banque Mondiale qui a approuvé récemment l’octroi d’un prêt d’une valeur de 120 millions de dollars, au titre du Projet d’appui au redressement économique des PME, dont le versement se fera dans les plus brefs délais.

Il convient de rappeler que le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 120 millions de dollars en faveur de la Tunisie, au titre du Projet d’appui au redressement économique des PME. Ce projet vise à remédier aux problèmes de liquidité auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes, en finançant des lignes de crédit à long terme qui seront rétrocédées par le ministère des Finances aux institutions financières participantes pour l’octroi de prêts aux PME éligibles.

Les deux parties ont évoqué l’importance d’accélerer toutes les étapes techniques et financières du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie « ELMED » . Ils ont également, évoqué les projets devant être réalisés dans le domaine des énergies renouvelables et le renforcement de la stratégie de la STEG pour développer le réseau du transport de l’électricité .

Saied et Bel Haj ont discuté de la possibilité d’un soutien financier et technique de la Banque Mondiale pour l’approfondissement de l’étude stratègique, en cours de réalisation, en vue de mettre en place des solutions pratiques pour lutter contre le déficit hydrique et le renforcement de la sécurité alimentaire, dont l’élaboration d’une stratégie d’économie et de rationalisation de l’utilisation de l’eau, la mise en place d’un programme de lutte contre les fuites d’eau et le renforcement de la maintenance des réseaux d’eau potable, l’utilisation des techniques modernes d’irrigation et l’exploitation des eaux traitées dans la production agricole et notamment fourragère.

Il s’agit également, de prévoir la réalisation des projets de dessalement de l’eau de mer, de traiter les eaux saumâtres et autres.

La rencontre a encore, porté sur les mesures prises pour débloquer certains projets financés par la BM, dont l’adoption de la loi n° 68 pour l’amélioration de l’éfficacité de la réalisation des projets publics et privés et l’adoption récemment par le conseil des ministres de 185 mesures pour améliorer le climat des affaires et l’investissement, élaborées en concertation avec le secteur privé.

Ils ont évoqué le souci commun de développer la coopération bilatérale dans le cadre de la stratégie de partenariat pays devant être soumise au conseil d’administration de la BM à la mi-juin 2023.