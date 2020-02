“Inacceptable et effrayant”. Dixit Olivier Poivre D’Arvor

Intervenant hier mardi sur une radio privée tunisienne, l’ambassadeur français en Tunisie, Olivier Poivre D’Arvor, a commenté l’appel au boycott touristique de la Tunisie, lancé par un député franco-israélien Meyer Habib.

C’est «inacceptable» et «effrayant» a-t-il dit, ajoutant que la meilleure réponse à ces appels est le nombre croissant des Français visitant la Tunisie chaque année. Et Poivre d’Arvor d’appeler le député français à «visiter ce pays tolérant et accueillant pour tous les Français ».