INAI: 5107 demandes d’accès à l’information statuées sur un total de 6242

Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information, Adnène Lassoued, a révélé que l’INAI a reçu, pendant les années 2020 et 2021, quelque 6242 demandes d’accès à l’information dont 5107 ont été statuées.

S’exprimant lors d’un meeting organisé, en collaboration avec l’Institut danois des droits de l’Homme, à l’occasion du 7e anniversaire de la publication du la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information, Lassoued a précisé les demandes statuées sont réparties comme suit: 1772 en faveur des personnes ayant formulé la demande, 1711 rejet et 1135 demandes en cours d’examen.

Quelque 4207 demandes d’accès à l’information ont été déposées par des personnes physiques alors que les personnes morales sont à l’origine des 2035 autres demandes, a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, Adnène Lassoued a fait noter que 121 affaires seulement ont été soumises par des journalistes alors que le nombre des demandes formulées par les composantes de la société civile s’élève à 1704.

Lassoued a indiqué que l’INAI a organisé 269 activités dans le but d’enraciner la culture d’accès à l’information, ajoutant que 28 accords de partenariat et de coopération ont été conclus avec les structures concernées par l’accès à l’information ainsi que par des composantes de la société civile.

Le bilan de l’instance sept ans après la publication de la loi organique relative à l’accès à l’information est « positif », a-t-il dit, évoquant les difficultés qui entravent son action, dont en particulier le retard enregistré au niveau de la publication des textes d’application.

