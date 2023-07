Inauguration de la station d’épuration des eaux usées à l’Institut Supérieur Agronomique de Chott Meriem

L’Institut Supérieur Agronomique (ISA) à Chott Meriem (Gouvernorat de Sousse) a abrité, vendredi, la cérémonie d’inauguration de la station d’épuration des eaux usées, en tant que projet pilote qui permet la réutilisation de l’eau purifiée à des fins d’irrigation.

La coordinatrice du projet, Shama Kfala a déclaré à l’Agence TAP que la station a été réalisée à la faveur d’une coopération avec l’Université de Liège en Belgique et grâce à un financement à hauteur d 100 mille euros fourni par la Province de Wallonie-Bruxelles (Belgique), ajoutant que l’exploitation de cette station se base sur des techniques écologiques et des matériaux naturels respectueux de l’environnement.

D’une capacité de traitement de 20 m3 d’eaux usées par jour, la station est en mesure d’assurer l’irrigation des arbres fruitiers et des plantes d’ornement au sein de l’institut lors d’une phase expérimentale.

A noter que la cérémonie d’inauguration de la station d’épuration des eaux usées à l’ISA de Chott Meriem, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Belgique en Tunisie, François Dumont, d’un certain nombre de cadres de l’Université de Liège et de la province belge de Wallonie en plus des représentants des autorités régionales du gouvernorat de Sousse.

