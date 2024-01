Inauguration de l’Académie diplomatique internationale de Tunis

L’Académie diplomatique internationale de Tunis a été inaugurée lundi au cours d’une cérémonie présidée par le président de la République Kais Saied, en présence du ministre des Affaires étrangères Nabil Ben Ammar et de son homologue chinois Wang Yi.

Financée par le gouvernement chinois, l’académie diplomatique a été créée en vertu du décret gouvernemental n°630 de 2019 qui fixe ses prérogatives et son organisation administrative et financière.

Dans une allocution, Nabil Ammar a expliqué que l’académie constitue un édifice national qui vient couronner un long processus de formation des diplomates tunisiens, assurée par l’ancien institut diplomatique depuis 1997.

Il a exprimé toute sa considération à la République populaire de Chine pour sa précieuse contribution à la réalisation de ce projet, se félicitant de la participation du ministre chinois des Affaires étrangères à son inauguration.

L’ouverture de ce « phare scientifique » qui reflète le souci de promouvoir le rendement de la diplomatie tunisienne, constitue un pont de communication avec les pays frères et amis, par le renforcement de la coopération entre les établissements de formation diplomatique à travers le monde.

L’Académie vient, également, illustrer, le niveau atteint par la coopération et les relations d’amitié tuniso-chinoises et affirmer la volonté politique commune de les développer davantage dans tous les domaines, a-t-il poursuivi.

De son côté, le chef de la diplomatie chinoise a relevé que cette visite coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (10 janvier 1964).

Il a affirmé la volonté commune de consolider les relations bilatérales, soulignant que le futur commun de l’humanité et l’interdépendance des intérêts exigent des Etats de dépasser les divergences et de s’ouvrir sur la multipolarité mondiale et la mondialisation économique durable.

Le ministre chinois des Affaires étrangères effectue une visite en Tunisie du 14 au 16 janvier, accompagné de représentants du gouvernement chinois, du vice-président de l’Agence chinoise de la coopération internationale et de hauts cadres chinois.

