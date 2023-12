Inauguration du navire « Océan » à Sfax

Le navire » Océan « , acquis par la Société Nouvelle de Transport Kerkennah (SONOTRAK), a été inauguré vendredi à Sfax par le ministre de Transport, Rabie Majidi

» Ce navire, doté de quatre moteurs et de deux portes d’embarquement et de débarquement, peut accueillir à bord 900 passagers et 210 véhicules selon le ministère du transport.

Il vient renforcer la flotte de la société, et permet de développer son activité et améliorer ses prestations, et ce, conformément aux objectifs fixés, dans le cadre de la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique à l’horizon 2040, d’après Majidi.

Il a, par ailleurs, affirmé que son département veille à assurer le transport des citoyens dans des conditions sûres et sécurisées, dans le cadre de transport vert et propre, conformément à la politique nationale de mobilité urbaine, lancée par le ministère, en avril 2022.

Majidi a appelé les responsables et les agents de la SONOTRAK à veiller à améliorer les services offerts aux passagers et à préserver les équipements de la société, ainsi qu’à revoir ses activités, dans le cadre d’une vision innovante qui lui permettra de drainer des ressources supplémentaires et de diversifier ses services.

Il a recommandé, en outre, de renforcer les compétences humaines spécialisées dans les métiers maritimes, de développer les méthodes de travail et d’adopter des mécanismes d’intervention efficaces, lors des crises, notamment face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Dans ce cadre, il a mis l’accent sur l’importance du rôle joué par l’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes (IMFMM), notant que son département œuvre à transformer cet institut en un centre régional de formation.

Majidi a par ailleurs, fait savoir que les actions, lancées récemment, en vue de réhabiliter les ports tunisiens, s’inscrivent dans le cadre de l’étude stratégique du plan directeur des ports commerciaux tunisiens, dont le nombre s’élève à sept.

» Ce plan directeur, lancé le 13 novembre 2023, nous permettra de consolider les potentialités et les capacités des ports maritimes tunisiens, d’aménager leurs espaces, et de valoriser leurs biens fonciers « , a-t-il noté, ajoutant que » ce plan vise à assurer une meilleure coordination entre toutes les parties concernées et à unifier les efforts afin d’améliorer la rentabilité des ports tunisiens.

