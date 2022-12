Inauguration du nouveau siège d’Inetum en Tunisie

Entreprise française spécialisée dans les services et solutions digitales, Inetum a inauguré le 24 novembre 2022 son nouveau siège à Tunis, confirmant l’ancrage du groupe dans l’écosystème local. L’information a été rapportée par les services économiques de l’ambassade de France en Tunisie. D’une dimension de 3500 m², ce nouveau siège est désormais situé dans le quartier d’affaires des Berges du Lac 2.

Cet évènement s’est déroulé en présence du président directeur général du groupe M. Vincent Rouaix, de représentants du groupe en Afrique et de l’ambassadeur de France en Tunisie, M. André Parant. Ces nouveaux locaux à la pointe des standards internationaux vont faciliter la croissance de l’entreprise en réunissant sur un même site toutes les équipes incluant, en plus des équipes dédiées au développement et aux fonctions support le Centre de Service Nearshore et la BL Microsoft (rachat de la société HLi).