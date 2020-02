Inauguration d’une nouvelle unité de production de la société INTERMETAL

Le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani a inauguré mardi, une nouvelle unité de production relevant de la société INTERMETAL, spécialisée dans le laminage à chaud des fers marchands et des ronds à béton.

Le coût global de cette nouvelle unité s’élève à 91 millions de dinars.

A cette occasion, le ministre a souligné l’importance d’investir dans de tels secteurs stratégiques, affirmant que l’entrée en activité de cette nouvelle unité dotée des technologies les plus avancées, va impacter positivement, le rendement de la société.

Feriani a par ailleurs, fait savoir que plus de 300 postes d’emploi ont été créés, grâce à l’ouverture de cette unité avec un taux d’encadrement dépassant 20%.

Et de préciser que la production de cette unité sera orientée vers les marchés local et étranger, notamment vers l’Europe, ce qui témoigne de la compétitivité du produit tunisien face à des produits de haute qualité.