Inauguration le 27 février de deux navires de surveillance, d’un coût de 25MD

La Tunisie inaugurera, le 27 février 2024, au port de la Goulette, deux navires de surveillance de pêche, à la faveur d’un financement japonais de 1.2 milliard de yens (environ 25 millions de dinars).

Construits dans le cadre d’un projet de don entre les gouvernements tunisien et japonais, ces navires assureront des opérations de surveillance sur les côtes tunisiennes, conformément aux exigences nationale et internationale de contrôle, a indiqué l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), dans un communiqué publié jeudi.

L’objectif est de doter la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture des moyens qui lui seront propres pour contrôler et surveiller les bateaux de pêche de pavillon tunisien et promouvoir la gestion durable des ressources halieutiques dans les eaux tunisiennes.

Une navigation d’essai du bateau est prévue, a précisé la même source.

A noter, la livraison de ces deux navires de surveillance de 27 m de longueur et de 100 t (valeurs approximatives) était prévu, pour fin 2023, selon un communiqué de la JICA publié, le 2 avril 2023.

En fait, une cérémonie de pose de la quille du navire a été organisée, le 19 janvier 2023, dans la ville de Kuré, préfecture d’Hiroshima au Japon, où se trouve le siège de l’entreprise japonaise de construction navale.

Ce projet vise à contribuer à la réalisation de l’Objectif 14 « Gestion de la vie aquatique » de l’ODD, d’après la même source.