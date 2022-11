Inauguration officielle du Village de la Francophonie par la ministre des affaires culturelles et la représentante de l’OIF en Afrique du Nord

Le Village de la Francophonie portant le nom du village tunisien de la Francophonie a été inauguré officiellement ce dimanche par la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi et Acyl Haoua, représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique du Nord en présence du ministre du tourisme et de l’artisanat Mohamed Moez Belhassine, du président du Comité national d’organisation du XVIII ème Sommet de la Francophonie, Moncef Sassi, ainsi que de plusieurs hauts responsables et personnalités tunisiennes et étrangères.

La cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée durant toute la matinée, sous haute surveillance sécuritaire, a été marquée par une visite des différentes composantes du Village à savoir le pavillon de la Tunisie ainsi que celui de l’OIF installés au cœur du village, de la salle de conférences, des boutiques et points de vente aménagés notamment par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), de l’Office national du tourisme (ONTT), du Centre national de la Traduction et du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique en vue de faire connaitre les différentes facettes de la dynamique culturelle de la Tunisie (digibook, édition, UR films,…), et de ses innombrables richesses notamment dans le secteur du patrimoine, du hand-made et du tourisme etc.

Un moment fort de la visite avant l’ouverture au Village au grand public, fut l’inauguration de l’exposition « Calligraphie et lettrisme » organisée conjointement par le ministère des affaires culturelles et l’ALECSO , avant de clôturer par le circuit des 27 stands des pays participants.

La ministre des affaires culturelles a, dans une déclaration, souligné que ce Village c’est surtout une parfaite connectivité autour des cultures qui s’épousent sous toutes leurs formes et sur les différents supports. Elle a loué les efforts de toutes les parties qui se sont mis à l’œuvre depuis des mois pour mettre en place ce village en vue d’offrir à un public cosmopolite, l’occasion de découvrir de plus près les richesses culturelles, et historiques aussi bien du pays hôte que des pays participants. Elle a par ailleurs indiqué que cet événement parallèle du Sommet de la Francophonie est une occasion pour promouvoir l’image et la destination Tunisie sur tous les plans. Et d’ajouter « Ce village concentre en lui toutes les dimensions humanitaires et civilisationnelles de l’île de Djerba, celle de l’hospitalité, de la paix et de la coexistence des religions et des civilisations ». Elle a par ailleurs formé le vœu de voir les activités programmées à l’agenda de ce village aller de pair avec les efforts consentis pour l’inscription de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine de l’Humanité qui aura lieu en 2023.

A son tour, Houa Acyl a indiqué que ce Village qui rassemble différents pays et donc différentes cultures n’est porteur en fait que d’un seule visage, celui de la francophonie d’unicité et de partage dans cette mouvance universelle où la culture a pris de nouvelles formes et représentations au-delà de l’image traditionnelle et classique et où les nouvelles technologies jouent un rôle important. « Ce village, par le biais de la culture, illustre de façon éloquente le charme de la francophonie. Celle qui donne à chacun l’occasion de montrer la francophonie qu’il porte en lui » a-t-elle ajouté.

En cette première journée dont le programme a connu certaines modifications, le Village bercé lors de l’ouverture par des notes musicales de l’Ile de Djerba, d’Egypte et de la Libye, a ouvert par la suite ses portes à un nombre important de visiteurs, toutes âges confondues et de différentes nationalités, qui ont investi les différents espaces et pavillons qui offrent jusqu’au 22 novembre une programmation culturelle et artistique assez variée entre conférences, spectacles, ateliers, expériences immersives, etc.