INC : Une plateforme électronique pour le traitement et le suivi des réclamations du consommateur

L’Institut National de la Consommation (INC)- établissement public – s’apprête à lancer une plateforme électronique chargée du suivi et du traitement des réclamations des consommateurs, et ce, avec la participation des parties concernées et en coordination avec des organisations de la société civile qui s’intéressent au secteur des biens de consommation.

- Publicité-

Le directeur général de l’INC, Mourad Ben Hassine a fait savoir, à l’agence TAP, que ce projet qui sera lancé officiellement au début de l’année prochaine, vise à se rapprocher davantage du consommateur et à écouter ses préoccupations liées au secteur des biens de consommation surtout celles en rapport direct avec la question des prix et des dépassements observés.

Un tel projet comprend, selon le responsable, plusieurs phases de préparation notamment la mise à la disposition du consommateur de signaler les dépassements au niveau de la qualité et des prix des produits frais exposés sur les marchés de détail, à travers l’application numérique « Code Online », lancée le 12 avril 2021, qui a déjà permis aux directions régionales du commerce et aux municipalités y adhérentes de relever les dépassements commis.

D’après Mourad Ben Hassine, une plateforme électronique sera mise à la disposition des organisations de la société civile en l’occurrence, l’Organisation de Défense du Consommateur (ODC), l’Organisation Tunisienne de l’information du consommateur chargée des réclamations des consommateurs, en liaison directe avec la salle des opérations de l’INC pour suivre les requêtes.

Il a, par ailleurs, ajouté que l’INC a, d’ores et déjà, lancé des opérations blanches (Pre-production operations) en collaboration avec l’ODC le 1er novembre 2021 pour enregistrer des plaintes à travers la plateforme selon une convention de coopération entre les deux parties signée le 6 avril 2021.

Le responsable a fait savoir que les salles des opérations relevant de l’INC seront dotées des équipements techniques nécessaires avant la fin de l’année 2021 et que les différents intervenants (ODC, INC et cadres du ministère de tutelle) bénéficieront d’une formation au cours du mois de décembre prochain.

D’après lui, la salle des opérations de l’INC serait opérationnelle au début de l’année 2022, sachant que cette expérience sera bientôt généralisée avec les organisations de la société civile concernées par le secteur des biens de consommation.

Le responsable a affirmé que cette salle des opérations contribuera à la diversification des sources de la réception des réclamations, surtout que le numéro vert du ministère du Commerce (pour le contrôle économique) connait un encombrement continu.

En plus, la plateforme électronique sera un nouvel outil qui s’ajoute aux autres outils disponibles à l’instar du « Code Online » lancé par l’INC avant le mois de Ramadan dernier pour surveiller les prix des produits pratiqués sur les marchés de détail.