Incendie à Malloula : Cellule de crise au sein de la présidence du Gouvernement

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a décidé, ce lundi, la suspension de toutes les réunions ministérielles et la mise en place d’une cellule de crise au sein de la présidence du Gouvernement à la suite des incendies qui ont ravagé la région de Malloula, gouvernorat de Jendouba.

Cette décision intervient sur instructions du président de la République Kais Saïed. Elle vise à coordonner les efforts de toutes les parties intervenantes pour maitriser les flammes et protéger les citoyens et leurs biens.

La cellule restera en réunion permanente jusqu’à la maîtrise des incendies, indique un communiqué de la présidence du Gouvernement.

