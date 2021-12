Incendie au siège du mouvement Ennahdah: 12 blessés dont 2 dirigeants

Le directeur régional de la Protection civile , Mounir Riabi, a confirmé que l’incendie qui s’est déclaré au siège du mouvement Ennahda à Montplaisir, a fait 12 blessés.

Dans une déclaration à Jawhara FM, il a précisé que s deux dirigeants, Ali Laarayedh et Abdel Karim Harouni étaient parmi les personnes blessées., le premier avec des fractures aux jambes et le second souffrant de brûlures.

Il est à noter que le vice-président du mouvement Ennahdha, Ali Laarayedh, a sauté du deuxième étage.