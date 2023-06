Incendie dans le tribunal cantonal de Msaken

L’incendie qui s’est déclaré, dimanche, à l’aube, au siège du tribunal cantonal de Msaken a engendré quelques dégâts matériels, notamment dans certains bureaux, mais n’a pas fait de pertes humaines, a rassuré, Hichem Besbes, procureur de la République et porte-parole du Tribunal de première instance de Sousse 1.

Dans une déclaration, dimanche, à la TAP, Besbes a ajouté que les causes de l’incendie sont toujours inconnues, précisant que le ministère public a ouvert une enquête à cet effet.

Selon la même source, le juge d’instruction a confié cette affaire à la brigade criminelle d’El Gorjani.

Les dossiers et les droits des justiciables sont sécurisées, a-t-il dit, précisant que les audiences se dérouleront de manière normale et à la date fixée dans un autre siège, jusqu’à réhabilitation du tribunal.

