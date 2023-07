Incendie de Melloula : Des unités de l’Armée nationale mobilisées

Des unités de l’Armée nationale (Armée de terre, Armée de l’air et Marine tunisienne) sont toujours mobilisées dans la région de Melloula, gouvernorat de Jendouba pour maîtriser les flammes et porter secours aux habitants.

L’Armée de l’air a effectué, lundi après-midi, 8 survols aériens à l’aide d’hélicoptères militaires et d’appareil C130 pour éteindre les incendies qui se sont déclarés près de l’aéroport de Tabarka, souligne le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. L’appareil C130 procède à la pulvérisation de liquide spéciale, selon la même source.

Des citoyens ont été évacués par des navires d’intervention rapide relevant de la Marine nationale.

Le département de la Défense indique également que des unités de l’Armée de terre sont toujours mobilisées, aux côtés des agents de la protection civile, d’intervenants de la direction générale des forêts et de la cellule de commandement militaire, pour maitriser les flammes et les endiguer.

