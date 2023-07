Incendies : Le Canada se prépare à un « été long et difficile »

Le nombre de feux de forêt ne cesse de progresser au Canada qui dénombre ce vendredi plus de 670 brasiers dont plus de 380 hors de contrôle, « des chiffres hors normes » déjà avec un « été long et difficile » en perspective.

« Les chiffres sont littéralement hors norme, alors qu’il reste encore au moins trois mois dans la saison active des feux de forêt », a déclaré Michael Norton, du ministère canadien des Ressources naturelles.

Et les prévisions météorologiques pour les semaines à venir tablent sur des températures au-dessus des normales saisonnières dans de nombreux endroits du pays, dans l’ouest et également dans le nord du Québec, région la plus touchée actuellement par les feux.

Avec 9 millions d’hectares déjà partis en fumée – ce qui représente 11 fois la moyenne de la dernière décennie – le record annuel absolu datant de 1989 a déjà été largement dépassé.

Au total, 677 feux étaient actifs dans le pays vendredi (avec 13 nouveaux brasiers découverts dans la journée) et 386 non maîtrisés. Quelque 155.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile à un moment depuis début mai en raison des feux, le chiffre le plus élevé depuis 40 ans.

« Il n’est pas exagéré de dire que la saison des incendies 2023 est et continuera d’être record à bien des égards », a-t-il poursuivi précisant s’attendre à un nombre de feux qui restera au-dessus de la moyenne tout l’été.