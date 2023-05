Incendies : L’UE double les capacités de sa flotte en vue d’un été sec

Le commissaire à la Gestion des crises, Janez Lenarcic, a annoncé que l’Union européenne (UE) allait doubler les capacités de sa flotte de lutte contre les incendies. Cette décision a été prise afin d’anticiper un été « intense » en matière de chaleur et de sécheresse. « Cette année est déjà bien plus sèche que la moyenne. Et cette sécheresse, combinée avec la chaleur à laquelle nous nous attendons, est bien sûr un moteur majeur des feux de forêt », a-t-il déclaré dans un entretien à l’European Newsroom, réunissant des agences de presse européennes dont l’AFP, au Centre de coordination de la réaction d’urgence de l’UE.

La réserve de l’UE va ainsi passer de 13 appareils à 28. Ces 10 Canadairs, 14 avions amphibies légers et 4 hélicoptères seront répartis entre dix États membres : la Suède, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Allemagne, la France, l’Italie, la République tchèque, Chypre et la Croatie. Les engins seront prêts à être utilisés en cas d’urgence de juin à octobre, pour aider les pays dont les services seront débordés par les feux.