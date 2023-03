Inculpation de l’ancien président américain Donald Trump pour fraudes comptables

« Une « persécution politique et une ingérence dans l’élection » présidentielle de 2024. Voilà comment Donald Trump a réagi, jeudi 30 mars, dans un communiqué après l’annonce de son inculpation par un grand jury – un panel de citoyens aux pouvoirs d’enquête qui travaille de concert avec des procureurs – d’un tribunal de New York. Le procureur Alvin Bragg a confirmé que les avocats de l’ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, avaient été contactés pour déterminer le jour où Donald Trump serait formellement inculpé. Il devrait comparaître mardi prochain, a indiqué son avocate à l’AFP ce vendredi 31 mars. « Nous nous attendons à ce que la lecture de l’acte d’accusation ait lieu mardi » 4 avril, a déclaré Susan Necheles dans un courriel, sans donner plus de détails.

Cette inculpation concerne une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130 mille dollars à l’actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels. CNN évoque une trentaine de chefs d’inculpation tournant autour de fraudes pour dissimuler la circulation et la comptabilité de cette somme fin 2016.. Son inculpation est un fait historique, sans précédent pour un ancien président américai