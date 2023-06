Inde : Au moins 120 morts, plus de 850 blessés dans une catastrophe ferroviaire

Au moins 120 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans une catastrophe ferroviaire ayant impliqué trois trains, dont deux de voyageurs, dans l’est de l’Inde.

Sur des images diffusées par des chaînes de télévision, on peut voir des compartiments déchirés, des amas de métal tordu et des taches de sang ainsi que des dizaines de passagers allongés à côté des voies sur le lieu du drame, près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l’Etat d’Odisha.

Le directeur des chemins de fer indiens, a déclaré à l’AFP que les deux trains de voyageurs avaient été « activement impliqués dans l’accident ».

Le troisième train, un convoi de marchandises, qui stationnait sur le site où s’est produite la tragédie, a également été (impliqué) dans l’accident », a-t-il ajouté sans fournir d’autres détails.

« Au dernier comptage, nous avons plus de 120 morts et ce chiffre augmente car il y a de nombreux blessés graves, des blessures à la tête », a expliqué à l’AFP le directeur général des service de lutte contre les incendies de l’Etat d’Odisha. « Un événement très triste et les perspectives ne sont pas bonnes », a-t-il ajouté.

Un haut représentant du gouvernement régional a pour sa part précisé à l’AFP qu' »environ 850 personnes avaient été admises dans les hôpitaux ».

De nombreux passagers pourraient en outre avoir été pris au piège sous les carcasses métalliques de wagons et les responsables officiels redoutent que le nombre des morts ne soit plus élevé.

Un survivant a déclaré à des journalistes qu’il dormait lorsque la catastrophe est survenue et qu’il s’était réveillé pour se retrouver sous une douzaine d’autres passagers, avant de ramper hors de son compartiment avec seulement des blessures au cou et au bras.