Inde : De fortes inondations et des glissements de terrain font une soixantaine de morts

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes en Inde au cours des 24 dernières heures après des inondations massives et des glissements de terrain dévastateurs dans le nord du pays.

Une soixantaine de personnes ont péri en Inde, dont neuf dans l’effondrement d’un temple, au cours d’inondations massives et de glissements de terrain dévastateurs, ont annoncé lundi 14 août les autorités.

Plusieurs jours de pluies torrentielles ont détruit des ponts et des bâtiments, emporté des véhicules dans les États septentrionaux de l’Uttarakhand et de l’Himachal Pradesh.

Dans l’Himachal Pradesh, le plus touché par les intempéries, au moins 50 personnes sont mortes ces dernières 24 heures, a déclaré le Premier ministre de cet État, Sukhvinder Singh Sukhu. Neuf d’entre elles ont perdu la vie dans l’effondrement d’un temple hindou à Shimla, la capitale locale.

« Jamais auparavant nous n’avons enregistré de telles pluies et plus de 50 morts dans l’État sur une période de 24 heures – et ce bilan peut encore augmenter car il y a encore environ 20 personnes sous les décombres », a dit tard dans la soirée Sukhvinder Singh Sukhu aux médias.