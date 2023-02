Inde : Découverte d’un important gisement de lithium dans le Cachemire

Voilà qui devrait donner corps au rêve d’une Inde autosuffisante du Premier ministre Narendra Modi. Car malgré la volonté affichée de fabriquer local, l’Inde dépend à 100% de l’étranger pour son lithium, Australie, Argentine et Chine en tête.

Le gisement a été découvert cette semaine par l’Institut géologique de l’Inde. Il est estimé à six millions de tonnes de lithium, qui est plus est de bonne qualité. « Nous allons pouvoir rivaliser avec la Chine », s’est enthousiasmé le ministre des Mines.

Entre 2017 et 2020, l’Inde aurait importé plus d’un milliard de batteries lithium-ion. Le gouvernement assure vouloir aller au plus vite pour exploiter ce gisement qui pourrait alimenter jusqu’à 30% du marché des voitures électriques en Inde. Il a également promis des emplois aux locaux.

Au milieu de l’euphorie ambiante, certains experts mettent en garde. L’exploitation de cet « or blanc » est souvent réalisée en éventrant les sols et avec des produits toxiques. Or, ce lithium se trouve dans l’Himalaya, une zone écologique déjà fragilisée par les infrastructures telles que les barrages.