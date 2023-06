Inde : L’accident ferroviaire lié au système d’aiguillage

Les derniers mystères autour de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de ces dernières décennies en Inde commencent à être levés. Ce dimanche 4 juin, le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw annoncé qu’un problème dans le système électronique d’aiguillage était à l’origine du drame qui a entraîné la mort d’au moins 288 personnes.

« Nous avons identifié la cause de l’accident et les personnes qui en sont responsables », a également assuré Ashwini Vaishnaw à l’agence de presse ANI ce dimanche, en ajoutant qu’il n’était « pas approprié » de divulguer davantage de détails avant le rapport d’enquête final.

Selon le ministre, « le changement qui s’est produit lors de l’aiguillage électronique est à l’origine de l’accident », en référence au système informatique complexe gérant le trafic sur les voies ferrées indiennes pour empêcher la collision de trains.

« Le coupable et la manière dont l’accident s’est produit seront découverts à l’issue d’une enquête en bonne et due forme », a-t-il précisé ensuite. « Aucun responsable » de l’accident ne sera épargné, a de son côté promis le Premier ministre indien Narendra Modi, espérant sortir « de ce triste moment le plus rapidement possible », a-t-il déclaré à la chaîne publique Doordarshan.