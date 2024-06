Inde: Quelles relations avec l’Afrique à l’aube du 3e mandat de Narendra Modi?

Le Premier ministre indien Narendra Modi a remercié vendredi 7 juin les députés des formations alliées à son parti, le BJP, d’avoir accepté de soutenir « à l’unanimité » son troisième mandat. Les résultats plus serrés que prévu aux législatives ont contraint son parti à négocier avec d’autres formations afin de rester au pouvoir. Cette victoire en demi-teinte de Narendra Modi va-t-elle avoir des conséquences sur les relations économiques entre l’Inde et le continent africain ? La question est soulevée par RFI.

Derrière l’Union européenne, et derrière la Chine, l’Inde est le troisième partenaire commercial de l’Afrique, explique Mario Pezzini, économiste, ancien directeur du Centre de développement de l’OCDE. « L’Inde fournit au continent africain des médicaments, des technologies qui concernent l’informatique et après, il y a du commerce pour ce qui concerne les produits alimentaires et l’agriculture », dit-il.

Pour lui, le fait que Narendra Modi n’ait plus de majorité, ne change rien aux relations économiques avec le continent africain.

« En Inde, il y a de très grands groupes dans le secteur pharmaceutique, de productions de métaux et d’acier. Ces grands groupes ont une stratégie industrielle qui n’est pas étroitement liée à la politique nationale », souligne Mario Pezzini. Il prédit même que l’Afrique va devenir de plus en plus importante pour l’Inde.

« L’Afrique est un continent qui a une certaine croissance économique et donc exprime une demande, un besoin de marchés nouveaux et l’Inde est à peu près dans les mêmes conditions. Donc, il y a une forte possibilité d’intégration », estime l’économiste.

Depuis vingt ans, les relations commerciales entre l’inde et l’Afrique ont augmenté de près de 20% par an pour atteindre plus de 100 milliards de dollars l’an dernier.

- Publicité-