Indésirable au grand débat, Slim Riahi saisit la justice

Le candidat à l’élection présidentielle, Slim Riahi, a annoncé dimanche son intention de déposer une plaine en référé auprès du Tribunal administratif suite à l’interdiction qui lui a été faite de participer au grand débat télévisé via satellite.

Invoquant une « atteinte flagrante à son droit en tant que candidat », il s’est dit , dans un post sur sa page facebook, « victime de restrictions et d’obstacles qui amenuisent ses chances dans la course présidentielle et portent atteinte au principe d’égalité de traitement auquel ont droit les candidats ».