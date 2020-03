Indice des libertés : la Tunisie en tête du classement à l’échelle arabe

La Tunisie est parmi les nations libres. Dans son dernier rapport annuel, l’organisation non gouvernementale américaine, Freedom House a classé notre pays au premier rang dans le monde arabe dans le Freedom Index, pour la cinquième année consécutive.

En effet, la Tunisie occupe la 1ère place dans le monde arabe en termes d’États garantissant les droits politiques et civils de ses citoyens à 70%, suivie du Liban et des Comores à la deuxième place avec 44%, alors que La Jordanie et le Maroc arrivent en troisième position avec 37%.

Mauvaises nouvelles pour l’Arabie saoudite et la Syrie qui se sont toutes les deux classées dernières en termes d’indice des libertés, à 7% pour l’Arabie saoudite, et 0% pour la Syrie.

L’Algérie, une nation non libre

Pour la Libye, ce pays encore en conflit, est arrivée avant-dernière avec un taux ne dépassant pas 9% et le Yémen s’est classé quatrième avant-dernier avec 11%.

Au niveau africain, la Tunisie se classe au 7e rang après la République du Cap-Vert (92%), la République de Maurice (89%), le Ghana (82%), l’Afrique du Sud (79%), la Namibie (77%) et le Botswana (72%), tandis que l’Algérie se classe comme étant une nation non libre.

La Norvège, la Suède et la Finlande devancent le Canada…

À l’échelle mondiale, la Norvège, la Suède et la Finlande se classent au premier rang avec 100%, suivies des Pays-Bas avec 99%, puis de l’Uruguay, du Canada et du Luxembourg avec 98%, de l’Australie, du Danemark et de l’Irlande avec 97%, la Suisse, le Japon, la Belgique et le Portugal se classent au cinquième rang mondial en termes d’indice des libertés avec 96%.