Indice mondial de l’innovation 2023 : La Tunisie classée 79ème

La Tunisie occupe le 79ème rang du classement de l’Indice mondial de l’innovation 2023 « Global Innovation Index 2023 » publié récemment par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Selon le Global Innovation Index 2023, la Tunisie se classe 14ème parmi 18 économies de l’Afrique du Nord et Asie occidentale. Rappelons que la Tunisie était 73ème au classement de l’indice mondial de l’inovation 2022.

Selon l’Indice mondial de l’innovation de l’OMPI, la Suisse, la Suède, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et Singapour sont les économies les plus innovantes du monde en 2023, tandis qu’un groupe d’économies à revenu intermédiaire est apparu au cours de la dernière décennie comme celui ayant connu la progression la plus rapide au classement.

L’Indice 2023 se base sur 80 indicateurs pour suivre les tendances mondiales en matière d’innovation dans plus de 130 pays et contribuer à orienter les initiatives des décideurs politiques et des chefs d’entreprise en faveur de l’ingéniosité humaine. Cette année, les conclusions du rapport arrivent dans un contexte marqué par une lente reprise économique après la pandémie de COVID-19, des taux d’intérêt élevés et des conflits géopolitiques.

L’édition 2023 révèle que les perspectives sont de plus en plus incertaines pour le capital-risque, qui participe à transformer l’ingéniosité humaine en nouveaux produits et services – la valeur globale du financement par capital-risque ayant fortement chuté l’année dernière.

Au cours des 10 dernières années, l’Indonésie (61e) a rejoint la Chine, la Türkiye (39e), l’Inde (40e), le VietNam (46e), les Philippines (56e) et la République islamique d’Iran (62e) dans le groupe des économies à revenu intermédiaire ayant progressé le plus rapidement dans le classement de l’Indice. Sur les quatre dernières années, et depuis le début de la pandémie, Maurice (57e), l’Indonésie, l’Arabie saoudite, le Brésil et le Pakistan sont les pays qui ont le plus progressé dans le classement (dans l’ordre de classement).

Au total, 21 pays ont dépassé les attentes en matière d’innovation eu égard à leur niveau de développement, la majorité d’entre eux étant situés en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est et en Océanie. L’Inde, la République de Moldova et le Viet Nam détiennent le record des pays dont les résultats en matière d’innovation ont dépassé les attentes pour la treizième année consécutive. L’Indonésie, le Pakistan et l’Ouzbékistan continuent d’afficher des résultats supérieurs aux attentes pour la deuxième année consécutive et le Brésil, pour la troisième année consécutive.

- Publicité-