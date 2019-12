Indonésie: Des aéroports ouverts aux capitaux étrangers en 2020

L’Indonésie offrira l’an prochain davantage de contrats d’exploitation d’aéroports à des investisseurs étrangers après avoir signé jeudi le premier marché du genre, rapporte Reuters.

Le pays a confié le développement et la gestion opérationnelle de l’aéroport de Komodo, situé sur l’île touristique qui héberge les célèbres dragons du même nom, à un consortium composé de l’indonésien PT Cardig Aero Services et du singapourien Changi Airports International Pte Ltd. pour une durée de 25 ans.

C’est la première fois qu’un consortium impliquant une société étrangère se voit confier l’exploitation d’une plate-forme aéroportuaire en Indonésie.

Le consortium investira 1.200 milliards de roupies (77 millions d’euros environ) pour rallonger la piste et accueillir ainsi des avions de plus grand gabarit pour desservir directement la Chine, le Japon ou l’Inde, et pour multiplier par plus de six la capacité d’accueil de passagers.