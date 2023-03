Industrialisation en Afrique: La Tunisie décroche la 4ème place

La Banque africaine de développement (BAD), l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) ont annoncé que la Tunisie a figuré dans le top six des principaux pays africains manufacturiers en occupant le 4ème rang de l’Indice de l’industrialisation en Afrique.

L’Indice de l’industrialisation en Afrique (IIA) est une initiative de la BAD visant à renforcer les données sur le développement industriel de l’Afrique.

L’IIA, qui couvre 52 des 54 pays africains sur la période 2010-2021, passe en revue le développement industriel de chaque pays à travers trois dimensions : la performance du secteur manufacturier, les déterminants directs de la production manufacturière (capital et main-d’œuvre), ainsi que les déterminants indirects ou l’environnement propice, notamment la stabilité macroéconomique et la qualité des politiques et des institutions.