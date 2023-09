Industrie automobile: La Tunisie participe à « IAA MOBILITY », à Munich

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia » a participé, à travers son bureau en Allemagne, à « IAA MOBILITY », considéré comme le plus grand événement de mobilité au monde, qui s’est tenu à Munich du 5 au 10 septembre courant, dans l’objectif de promouvoir l’industrie automobile tunisienne.

A cette occasion, des discussions avec des partenaires et des entreprises allemands ont eu lieu dans l’objectif d’améliorer le partenariat entre les industries automobiles des deux pays et d’attirer de nouveaux investisseurs allemands, a précisé la FIPA.

Lors de l’événement, la Tunisie est représentée par le TAA (Tunisian Automotive Association) et le consulat de Tunisie à Munich ainsi que par les startups et entreprises tunisiennes qui présentent au public leurs produits innovants

Cet évènement a attiré dans sa dernière édition, plus de 400 000 visiteurs leur offrant l’occasion de découvrir et d’explorer les dernières technologies de mobilité.

Lors de cette édition, un événement sur les marchés émergents en Afrique dont la Tunisie, le Ghana, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Kenya a été organisé par le « Verband der Automobilindustrie » (Union de l’industrie automobile), en coopération avec l’AAAM – African Association of Automotive Manufacturers- (Association africaine des constructeurs automobiles). Il vise à renforcer la coopération automobile avec l’Afrique.

« La position géostratégique de la Tunisie fait du pays le premier point d’entrée sur le continent africain et offre aux entreprises allemandes de multiples opportunités d’investissement ainsi que de commerce et de production ».

« L’Allemagne est déjà dans le top 5 des plus grands pays investissant en Tunisie avec plus de 290 entreprises opérant dans des activités à haute valeur ajoutée, telles que l’électronique et les composants automobiles » a souligné l’Agence..

