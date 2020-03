Industries manufacturières: Les hommes d’affaires s’attendent à une stagnation continue de l’investissement au cours 1er semestre 2020

L’investissement global dans les industries manufacturières devrait rester “stable” au cours du 1er semestre 2020 par rapport à 2019, période pendant laquelle, l’investissement a stagné, d’après une enquête réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) auprès d’un échantillon de 850 chefs d’entreprises opérant dans le secteur.

L’investissement demeurera stable dans les industries mécaniques, mais devrait enregistrer une hausse dans l’industrie des matériaux de construction de la céramique et du verre, ainsi que dans les secteurs du textile et de l’habillement et du cuir.

Les chefs d’entreprises, se sont montrés moins optimistes en ce qui concerne l’investissement dans le secteur des industries diverses, lesquelles devraient connaître une baisse au cours du premier semestre 2020.

Les enquêtes semestrielles de l’INS sur l’investissement, dont la dernière a été réalisée en décembre 2019, ont été lancées pour la première fois en 2001.