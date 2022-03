Inflation: Les prix flambent en Europe et aux USA et ne sont pas prêts de baisser

Les pays du monde sont confrontés depuis plusieurs mois à une forte accélération de l’inflation, due aux tensions provoquées sur les marchés par le redémarrage de l’économie après les restrictions dues au Covid-19. À cela s’ajoute désormais les conséquences de l’invasion russe en Ukraine, qui a notamment aggravé l’explosion historique des prix de l’énergie.

En raison de ce conflit, la BCE a fortement revu à la hausse jeudi 11 mars ses prévisions d’inflation en zone euro pour cette année, à 5,1%, contre 3,2% auparavant, et à 2,1% contre 1,8% pour 2023.

Elle a par ailleurs décidé d’accélérer le retrait progressif de ses rachats de dette, tout en décidant de se laisser du temps avant d’agir sur les taux. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a toutefois prévenu que la guerre et les sanctions prises contre Moscou auront « un impact important sur l’activité économique et l’inflation, par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, la perturbation du commerce international et la confiance ».