INM: Appel à la vigilance dans les golfes de Hammamet et Gabes

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les marins-pêcheurs notamment dans les golfes de Hammamet et Gabes à prendre les précautions nécessaires et amarrer leurs embarcations dans les ports, compte tenu des vents forts.

Le ministère a fait savoir, qu’un communiqué, publié par l’Institut national de la météorologie (INM), indique que la vitesse du vent devrait atteindre 100km/h sous forme de rafales, sur les hauteurs et dans le Sud, avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

La mer sera très agitée à forte sur le nord et dans les golfes de Hammamet et Gabes, selon l’INM.