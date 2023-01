INM: Les gouvernorats de Bizerte et Nabeul placés vendredi en vigilance orange

Les gouvernorats de Bizerte et Nabeul ont été placés vendredi, en vigilance orange, en raison des vents très forts atteignant 100 km/h à Bizerte et au Cap-Bon avec phénomènes locaux de sable au Sud, selon les données de la carte de vigilance publiées, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Des pluies temporairement orageuses seront attendues sur l’extrême Nord-Ouest.

L’institut a indiqué que l’intensité du vent sera susceptible de perturber les activités humaines de façon parfois importante et les conditions de circulation peuvent être localement difficiles. les transports aériens et maritimes pourraient aussi être perturbés.

Des dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone pendant des durées relativement importantes et des branches d’arbre risquent de se rompre, a averti l’INM.

Il a appelé, ainsi, à la vigilance et à éviter l’intervention sur les toitures, selon la dernière mise à jour de la carte de vigilance météorologique.

- Publicité-