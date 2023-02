INM: Pluies éparses attendues au Nord et localement au Centre et au Sud

Des pluies éparses sont attendues, jeudi soir et vendredi 10 février 2023, au Nord et localement au Centre et au Sud.

Elles seront provisoirement orageuses et fortes, notamment dans les régions côtières et dans la région du Sahel, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin spécial publié jeudi.

Les quantités de pluies oscilleront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm, et les températures seront en baisse.

Le vent du Nord soufflera fort à très fort et la neige tombera sur les régions Ouest du Nord et du Centre, dont la hauteur dépassera les 800 mètres.

Le temps persistera favorable à la chute de pluies au Sud-Est, jusqu’au samedi 11 février 2023. Elles seront provisoirement orageuses et localement fortes, avec un vent du Nord-est qui soufflera fort à très fort.