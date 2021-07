INM:Les températures vont dépasser les normales saisonnières de 5 à 10 degrés au cours du mois de juillet

L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce, vendredi, que les températures vont dépasser les normales saisonnières de 5 à 10 degrés au cours du mois de juillet.

Les températures resteront élevées ce week-end (les 3 et 4 juillet 2021) avec l’apparition d’un vent du sirocco qui va souffler sur la plupart des régions. Le mercure atteindra les 49 degrés, le dimanche 4 juillet 2021, dans les gouvernorats de Tozeur et Kébili. Flambée de chaleur également ce dimanche, dans les gouvernorats de Gafsa, Tataouine, Kairouan et Sidi Bouzid, où les températures atteindront 47 degrés. De même, des températures élevées seront enregistrées dans les gouvernorats de Gabès (46 degrés) et de Siliana (45 degrés). Selon l’INM, les températures marqueront une baisse à partir du lundi, 5 juillet 2021