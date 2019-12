INNORPI:inauguration d’une unité de production photovoltaïque pour l’autoproduction électrique

Une unité de production photovoltaïque d’une puissance d’environ 40 (KiloWatt-Crête) KWC/ Haute tension) pour l’autoproduction électrique d’une partie des besoins électriques de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a été inaugurée, lundi, au siège de l’Institut, par le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani et le Directeur Général de l’INNORPI, Riadh SOUSSI .

D’un coût de 139 mille dinars, cette unité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’Etat et du Plan de Développement National visant la maitrise de la consommation de l’énergie en augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

Ce projet pilote, réalisé en 2019 dans un délai de six mois, est équipé d’un système de monitoring installé à l’espace d’’accueil de l’INNORPI permettant la sensibilisation et la communication auprès des visiteurs quant à l’importance de cette démarche qui s’inscrit dans la politique de transition énergétique et le déploiement des énergies renouvelables.