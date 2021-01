Innovation- écotechnologie: Signature d’un accord de coopération entre le CITET et l’APII

Un accord de coopération a été signé mardi, entre le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), en vue de renforcer la coopération entre les deux parties, a annoncé dans communiqué, le CITET.

L’objectif de cet accord est d’échanger les expériences et d’établir une méthodologie de travail commune pour encourager les initiatives et les idées de projets dans le domaine de l’innovation et l’écotechnologie, en leur apportant l’expertise nécessaire à leur intégration dans le cycle économique. Il s’attachera également, à mettre en exergue les aspects de coopération entre l’APII et le CITET, en matière de formation de nouveaux entrepreneurs, en les accompagnant et les encadrant.

Il s’agit également, d’apporter l’expertise nécessaire pour faire connaitre les produits des entreprises à caractère environnemental et fixer leurs stratégies futures, afin de leur permettre de lancer et de développer leurs projets. Cet accord de coopération cible les jeunes diplômés, les porteurs d’idées de projets dans le domaine de l’innovation technologique environnementale et les promoteurs de projets actifs qui souhaitent développer l’aspect environnemental, en utilisant les nouvelles technologies.