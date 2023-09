Inondations en Libye : Plus de 100 individus secourus vendredi par l’équipe tunisienne de sauvetage

Vingt-trois corps repêchés et plus de 100 individus secourus, tel est le bilan des opérations menées, vendredi, en Libye, par l’équipe tunisienne de sauvetage, affirme le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Un avion militaire transportant du matériel médical, de recherche et de secours s’est envolé, mardi dernier, en direction de Libye.

Il s’agit notamment d’une équipe de protection civile et de moyens humains et matériels appropriés pour venir au secours des personnes sinistrées.

Le 10 septembre courant, une tempête a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, notamment les villes de Derna, Benghazi, Al-Bayda, Al-Marj et Sousse, faisant plus des milliers de morts et de disparus.

