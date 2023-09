Inondations: La Tunisie exprime sa solidarité avec le peuple libyen

La Tunisie a présenté lundi ses condoléances au peuple libyen et a exprimé sa solidarité à la suite des inondations qui ont frappé plusieurs régions du pays, faisant plusieurs victimes et des pertes matérielles.

Le président de la République Kais Saied a donné ses instructions pour coordonner avec les autorités libyennes pour prêter main forte au peuple frère, mobiliser ressources humaines et moyens méteriels pour soutenir les efforts de sauvetage et de prise en charge des blessés.

Entre dimanche et lundi, la tempête méditerranéenne Daniel qui a déja a frappé la Grèce et la Turquie, s’est déplacé vers l’est de la Libye et entrainé des inondations faisant des dégats humains et matériels.

