INPDP: La publication des listes d’électeurs sur le site de l’ISIE est conforme à la loi

L’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) a fait savoir que la publication des listes d’électeurs sur le site officiel de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) est conforme à la loi relative à la protection des données personnelles et à la loi électorale.

L’ISIE est appelée à appliquer la loi en vigueur, notamment la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n°2017-7 du 14 février 2017, la loi organique n°2019-1976 et le décret-loi n°2022-34, a déclaré l’INPDP, lundi, dans un communiqué.

L’INPDP réagit à la polémique provoquée par la publication des listes d’électeurs sur le dite de l’Instance éléctorale.

Selon l’article 13 de la loi en question, les listes électorales sont mises à la disposition du public dans les locaux de l’Instance, les sièges des communes, des délégations ou des secteurs et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger.

Ces listes sont publiées sur le site internet de l’Instance ou par tout autre moyen assurant l’information du public.

L’INPDP a, également, indiqué avoir proposé à l’ISIE de publier les noms et les prénoms des électeurs sans fournir le numéro de leurs cartes d’identités.

Elle a, en outre, rappelé avoir demandé, à plusieurs occasions, l’amendement de l’article 13 de la loi électorale afin de protéger la vie privée des citoyens.