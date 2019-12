INS: Baisse de la production industrielle de 3,5%

Au cours des dix premiers mois de l’année 2019, la production industrielle a enregistré une baisse de 3,5%, par rapport à la même période de l’année 2018, a indiqué, mercredi, l’INS sur son site électronique.

Cette diminution est expliquée par la baisse respective de la production dans les secteurs de l’énergie (-7,4%), des industries mécaniques et électriques (-1,9%), des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-2,7%).

De même, la production a régressé dans le secteur du raffinage du pétrole (-68,0%) (arrêt de la production

de la société tunisienne des industries de raffinage de pétrole (STIR) depuis février 2019), selon l’INS.

En revanche, la production industrielle a augmenté dans les secteurs de l’industrie chimique (+2,7%), de l’industrie des matériaux de construction céramique et verre (+1,1%), de la production et distribution d’électricité et d’eau (+4,8%) et le secteur de mines (+12,6%) en raison de l’augmentation observée dans la production de phosphate brut (3209.0 mille tonnes durant les dix premiers mois de l’année 2019 contre 2435.4 mille tonnes au cours de la même période de l’année 2018).

Au cours du mois d’octobre 2019, la production industrielle a baissé de 3,0%. Cela résulte principalement de la baisse relevée respectivement dans les secteurs de l’énergie (-3,9%), de l’industrie mécanique et électrique (-4,1%), des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-4,2%), de l’industrie chimique (-8,1%), du secteur du raffinage du pétrole (- 78,3%) ainsi que les secteurs de travail du bois (-4,7%) et de l’industrie de papier et du carton (-4,5%).

Cependant, la production industrielle a crû dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire (+4,3%), de l’industrie des matériaux de construction céramique et verre (+5,9%), de production et distribution d’électricité (+8,2%), des mines (+29,6%) au vu de l’augmentation réalisée dans la production de phosphate brut (430.8 mille tonnes durant le mois d’octobre de l’année 2019 contre 268.5 mille tonnes au cours du même mois de l’année 2018) et celui de la production du caoutchouc et des plastiques (+16,7%).