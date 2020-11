INS- Commerce extérieur : Net repli des échanges extérieurs aux prix constants

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constants), une baisse de 13,9% à l’export et de 17,6% à l’import, au cours des dix premiers mois de l’année 2020, par rapport à la même période de l’année 2019, selon une note sur le » Commerce extérieur aux prix constants base 2015 Octobre 2020 » publiée, jeudi, par l’INS Au niveau des prix, l’INS a fait état d’un repli de 0,9% pour les exportations et de 4% pour les importations. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur en valeurs courantes ont atteint 31329,4 MD en exportations et 42109,4 MD en importations, à fin octobre 2020, baissant de 14,7% à l’export et de 20,9% à l’import, par rapport à la même période de l’année 2019.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 0, 4% et à l’import de 0, 6% par rapport aux dix premiers mois de l’année 2019. La baisse en volume des exportations au cours des dix premiers mois de l’année 2020, a touché la majorité des secteurs, essentiellement, ceux du textile, habillement et cuirs (-17,5%) et des industries mécaniques et électriques (-20,3%). En revanche, les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaires ont augmenté en volume de 24,3%.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de la majorité des secteurs, particulièrement ceux des industries mécaniques et électriques (-24%), du textile, habillement et cuirs (- 18,7%), ainsi que celui des mines, phosphates et dérivés (-29%). Au cours du mois d’octobre 2020, et aux prix constants, les importations se sont repliées de 13% et les exportations ont connu une légère amélioration de 1,6% , en comparaison avec le même mois de l’année dernière. Les prix des produits échangés sont en repli de 5,2% au niveau des importations et légèrement en hausse de 0,3% au niveau des exportations.