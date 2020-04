INS : Suspension des travaux de terrain, en raison du confinement

Les travaux de terrain de l’Institut National de la Statistique ont été totalement suspendus, pour toutes les opérations impliquant un contact direct avec les ménages ou les entreprises, seuls les relevés de prix sont maintenus, tout en étant réduits, a annoncé l’INS, dans un communiqué, publié dimanche.

Il a souligné que le confinement généralisé, décrété depuis le 20 mars dernier, pose des défis inédits aux services statistiques, soumis à des contraintes qui entravent sensiblement, leur activité.

L’Institut a réitéré, dans ce cadre, qu’il “s’emploie à assurer la continuité de sa mission, en fournissant les indicateurs socio-économiques attendus par les utilisateurs”, notamment les chiffres se rapportant à “l’indice des prix à la consommation et ceux du commerce extérieur. Mais, certains indicateurs pourraient malheureusement, souffrir de retards ou d’interruption ponctuelle, en raison de l’impossibilité d’administrer les enquêtes sous-jacentes”.Et de préciser “nos collaborateurs continuent à travailler, à distance, afin de minimiser l’impact du confinement sur la qualité des statistiques produites par l’INS et fournir ainsi, les indicateurs pouvant servir à orienter la prise de décision”. L’Institut a demandé aux, “les sources habituelles et alternatives d’être en mesure de fournir une estimation fiable de l’activité économique, dans le cadre des comptes trimestriels”.