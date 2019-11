INS:Baisse des exportations de 3,8% et des importations de 7,8%

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, ont enregistré en volume (prix constants), une baisse à l’export de l’ordre de 3,8% et à l’import de l’ordre de 7,8%, au cours des dix premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période de l’année 2018, selon l’INS.

Au niveau des prix, ceux-ci ont augmenté respectivement, de 14,9% pour les exportations et de 17,3% pour les importations.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur au cours des dix premiers mois de l’année 2019, ont atteint 36728,3 millions de dinars en exportations (+ 10,5%) et 53234,8 MD en importations (8,2%).

Aux prix courants, le déficit du commerce extérieur, s’est établi à un niveau de 16 506,5 MD (en octobre 2019.

L’état des échanges commerciaux montrent que des secteurs phares de l’économie tunisienne présentent des signes de mauvaise santé.

De fait, au cours des dix premiers mois de l’année 2019, les exportations en volume ont baissé dans plusieurs secteurs dont ceux de l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire (- 18,7%), du textile, habillement et cuir (- 4,6%) et des industries mécaniques et électriques (- 2,4%).

Par ailleurs, les exportations du secteur de l’énergie ont augmenté de l’ordre de 8,4% et ceux des autres Industries manufacturières de 1,8%.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau des secteurs des industries mécaniques et électriques (- 11,3%), du textile, habillement et cuir (-7,8%) et de l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire (-5,4%).