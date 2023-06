Inscription gratuite sur la plateforme B2B-FAIR.ONLINE, pour entrer en contact avec des acheteurs de 50 pays dont principalement la Russie

Le CEPEX annonce sur son site, que les exportateurs tunisiens ont désormais la possibilité de s’inscrire gratuitement, sur la plateforme B2B-FAIR.ONLINE et d’insérer leurs produits en ligne, afin d’entrer en contact avec des acheteurs de 50 pays dont principalement la Russie.

Et de préciser que la plateforme » B2B-FAIR.ONLINE » offre plusieurs avantages aux exportateurs tunisiens dont la création d’un profil personnalisé et l’insertion des produits en ligne.

Les sociétés tunisiennes intéressées par cette plateforme peuvent s’inscrire gratuitement à travers le lien suivant : www.B2B-FAIR.ONLINE

