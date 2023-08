Insfrastructure sportive: Kamel Déguiche s’enquiert de l’avancement des travaux au stade d’El Menzah

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche s’est rendu ce jeudi, sur le chantier du stade Olympique d’El Menzah où il s’est enquis de l’avancement des travaux de réaménagement de ce monument mythique du sport tunisien.

A ce stade, les travaux engagés concernent l’aménagement des espaces de la zone inférieures des gradins, l’installation des nouveaux gradins et la consolidation de la structure du stade, outre la pause des structures métalliques et la refonte des vestiaires.

A cette occasion, Déguiche a, selon un communiqué du ministère, hâter l’ensemble des intervenants à multiplier les efforts pour parachever les différents composantes du projet dans les normes et les qualités requises, tout en respectant les délais.

Pour rappel les travaux de réaménagement du stade d’El Menzah avaient député le 10 juin 2022 et devraient se poursuivre 900 jours durant.

